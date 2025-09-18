Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

Duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş'in yargılanmasına devam edildi.

REDDİHAKİM İSTEYEN AVUKAT DURUŞMAYA KATILMADI

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Demirdiş katılmadı. Tanıkların dinlenileceğini bildiren mahkeme heyeti başkanı, tanık Fatih K'ya söz verdi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık Fatih K, duruşma esnasında orada olduğunu, duruşmanın olağan bir şekilde devam ettiği sırada avukat Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme heyeti başkanı ve üyesini reddediyorum." dediğini anlattı.

Ardından avukat Demirdiş'in reddihakim talebinde bulunduğunu dile getiren Fatih K, avukata gerekçesini sunması için süre verildiğini söyledi.

"TARAFSIZ OLAMAYACAKLARINI DİLE GETİRDİ"

Tanık olarak dinlenilen avukat Yunus Y. ise dosyanın iki sanıklı olduğunu, kendisinin diğer sanığın avukatı olduğunu ifade ederek, "Avukat bey söz alarak reddihakim talebinde bulundu. Heyette başörtülü mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimi olduğundan, bu kişilerin dini hassasiyetlerden dolayı tarafsız olamayacaklarını dile getirdi. Ben de görüşün hukuka uygun olmadığını ve bunun dosyaya engel teşkil etmeyeceğini düşündüğümden avukat beyi uyardım ve işleme devam edilmesini talep ettim." beyanında bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı 7 Ocak'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı anlatılıyor.

İddianamede, Demirdiş'in, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunduğu aktarılarak, hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22. ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı belirtiliyor.

Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.