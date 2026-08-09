Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı - Son Dakika
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Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı

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Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Vezirköprü'deki güreşler öncesi mola verdiği akaryakıt istasyonunda eski pehlivan Şaban Y. ve yeğenleri tarafından darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı; Elvan şikayetçi oldu, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan'ın, kendisini takip ettiği öne sürülen eski pehlivan Şaban Y. ile yeğenleri Ö.Y ve E.Y. tarafından akaryakıt istasyonunda darbedildiği iddia edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başpehlivan Elvan, olayın ardından şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası şüphelilerin emniyette ifadelerinin alındığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Vezirköprü'ye gitmeden önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Elvan'ın istasyonda tek başına oturduğu sırada, kendisini takip ettiği öne sürülen eski başpehlivan Şaban Y. ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y. de istasyona geldi. Şaban Y. ile Serhat Elvan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şaban Y., Ö.Y. ve E.Y., Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı

'KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE BANA VURDULAR'

Yaşadıklarını anlatan Serhat Elvan, "Cumartesi günü sabah yola çıktım. Vezirköprü Er Meydanı'na az kalmıştı. Bir 'kahve içeyim' diye petrolde dinlemek istedim. Kahvemi aldım, eşimle telefonda konuşuyordum. O arada eski başpehlivan Şaban Y. geldi yanıma, telefonu kapattım. Eşimle konuşurken bana 'özür dile' dedi. 'Ne için' dedim. Paylaştığım yazı için olduğunu ve özür dilememi istedi. Ben de ona paylaştığım yazıda bir sıkıntı olmadığını, özür dilenecek bir şeyin de olmadığını söyledim. O sırada 2 kişi daha gelince sandalye sesini duydum. Kafamı çevirdiğim anda Şaban Y. ile yeğenleri bana vurdu. Olay bu şekil başladı" diye konuştu.

'BENİ BURADA TEHDİT ETTİLER'

Vezirköprü'deki güreşlere birinci olmak için geldiğini ama şiddet gördüğünü ifade eden Elvan, "Burada lig güreşi yapıyoruz. Benim için gerçekten çok önemli bir güreşti. Puan topluyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz. Sakatlığım vardı, düzelmişti. Vezirköprü'deki güreşlere birinci olmak için gidiyordum. Böyle talihsiz bir olay yaşadım. Beni burada tehdit ettiler. Burada ustalarımız da vardı. Allah razı olsun arkadaşlarımız da yardımcı oldular ve kavgayı ayırdılar. Bana şiddet uyguladılar. Bu gerçekten çok zoruma gitti. İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve Adalet Bakanımızın bu olayla ilgilenmesini istiyorum. Benim başıma geldi ama başka kimsenin başına gelmesin" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Yaptığı paylaşım hakkında da bilgi veren Elvan, "Bundan 15-20 gün önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam ASKİ Spor ile ilişkimi kesmek istedim. Benim paylaşımımda da art niyet yoktu. O kendi üzerine alınmış ama ben orada ASKİ Spor'a, bana bu zamana kadar emek verdi, maaş verdi, bana antrenman verdi, kalmaya yer verdi diye teşekkür ettim. Kulüp başkanımız Abdullah Çakmak'a, ağabeyim Ferit Keskin'e teşekkür ettim. Burada art niyet yok. Onun ismini paylaşmadığım için o paylaşımı bana sordu. Ondan sonra ondan özür dilememi istedi. Öyle bir durum oldu. O paylaşımından dolayı geldi, bana saldırdı. Olaydan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldum" diye konuştu. Öte yandan şikayet sonrası şüphelilerin emniyette ifadelerinin alındığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İbrahim Acet İbrahim Acet:
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