Başsavcı Tuncay, Niğde Adliyesi\'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan verdi

Başsavcı Tuncay, Niğde Adliyesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay, Niğde Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenledi. Başsavcı Aydın Tuncay da Avukat Bekleme Salonu'ndaki kampanyada kan bağışında bulundu; Kızılay Niğde Şubesi Tuncay'a teşekkür plaketi takdim etti.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay, adliyede kan bağışı kampanyası düzenledi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, adliye binasındaki Avukat Bekleme Salonu'nda düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.
Tuncay, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Türk Kızılay yetkililerine, bağışta bulunan yargı mensuplarına, avukatlara ve adliye personeline teşekkür etti.
Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından, desteği dolayısıyla Başsavcı Tuncay'a teşekkür plaketi takdim edildi.
Kan bağışına sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, gönüllü bağışlarla ihtiyaç sahiplerine destek olunması ve hayat kurtarılmasına katkı sağlanması amaçlandı.
Kaynak: AA
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