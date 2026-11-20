Güvenlik kamerasına yansıyan kedi şiddetinde tutuklama: Kedinin sol gözü alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Bandırma'da TOKİ konutlarının koridorunda 15 Kasım'da kediye bastonla defalarca vuran Müslüm Çepeloğlu, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ağır yaralanan kedide kırıklar ve kafa travması tespit edildi, sol gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Emniyetteki ifadesinde kedinin muhabbet kuşuna saldırdığını söyleyen şüpheli, korkutmak için sopa fırlattığını ileri sürdü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bastonla kediye şiddet uygulayıp bir gözünü kaybetmesine neden olan Müslüm Çepeloğlu tutuklandı.
KORİDORDA KEDİYE DEFALARCA VURDU
Olay, 15 Kasım'da saat 13.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bina koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Müslüm Çepeloğlu, yanındaki kadının bastonunu alıp, kediye defalarca vurdu. Kedi, binadakiler tarafından kurtarılıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin kaybettiği gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
ŞÜPHELİDEN MUHABBET KUŞU SAVUNMASI
Olayı ardından Müslüm Çepeloğlu gözaltına alındı. Çepeloğlu'nun emniyetteki ifadesinde, "Kedi kafesteki muhabbet kuşuna saldırdı. Bunun üzerine korkutmak için elimdeki sopayı fırlattım. Sopa kedinin gözüne geldi" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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