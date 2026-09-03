Gemi Faciasından Kurtulanlar Ailelerine Kavuştu: 'Anne Biz Ölüyoruz' - Son Dakika
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Gemi Faciasından Kurtulanlar Ailelerine Kavuştu: 'Anne Biz Ölüyoruz'

Gemi Faciasından Kurtulanlar Ailelerine Kavuştu: \'Anne Biz Ölüyoruz\'
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KKTC açıklarında batan gemiden sağ kurtarılan üç genç, Adana'daki ailelerine ulaştı. Kazazedelerden Burak Can Keskin'in annesi, oğlunun telefonda 'Anne biz ölüyoruz, hakkını helal et' dediğini ve o an yıkıldığını anlattı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemiden sağ kurtarılan Burak Arif Kaya, Burak Can Keskin ve Sude Sönmez, Adana'daki ailelerine kavuştu. Kazazede Burak Can Keskin'in annesi Gül Fidan Keskin, "Telefonu açar açmaz oğlum, 'Anne biz ölüyoruz. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et' dedi. O an ben de bittim. Oturdum ve hiçbir yere kıpırdayamadım" dedi.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Sağ olarak kurtarılan Burak Arif kaya, Burak Can Keskin ve Sude Sönmez, KKTC'deki tedavilerinin ardından Adana'nın Kozan ilçesindeki ailelerinin yanına götürüldü. Evlerine dönen kazazedeler, kavuştukları yakınlarına sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

'HERKES TELAŞ İÇERİSİNDEYDİ'

Yaşananları anlatan kazazede Burak Can Keskin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Çok kötü bir olaydı. Gemiye ilk bindiğimizde yerler ıslaktı ve sallanıyordu. Herkes kaptana bildirmiş. Kaptan da 'Siz ne anlarsınız' demiş. Yola çıktıktan sonra çok fazla gitmeden gemi durdu ve battı. Dışarıdaki insanlar camı kırdılar, biz de dışarı çıktık. Yüzme biliyorum ancak çok dalga vardı. O can havliyle kimseye yardım edemedim. O sırada herkes telaş içerisindeydi. Hemen dışarı çıkıp, ailemi aramak istedim" dedi.

'ÇOK AĞLIYORDU'

Kazazedenin annesi Gül Fidan Keskin ise "Oğlum aradığında yemek hazırlıyordum. Telefonu açar açmaz oğlum, 'Anne biz ölüyoruz. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et' dedi. Tüm sesler birbirine karışıyordu. Çok ağlıyordu. O an ben de bittim. Oturdum ve hiçbir yere kıpırdayamadım. Yolcular geminin su aldığını söylemişler. Kendi çabalarıyla kurtulanlar kapıyı üzerlerine kapatmış ve ölüme terk etmişler. Sorumlularını da Allah'a havale ediyorum. Onlar da aynı acıyı yaşasınlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gemi Faciasından Kurtulanlar Ailelerine Kavuştu: 'Anne Biz Ölüyoruz' - Son Dakika

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