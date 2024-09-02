Batı Balkan Ülkelerinde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

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Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Kosova'daki ilköğretim ve liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle Bosna Hersek'te ilk ders zili bugün çalarken, ülke genelinde 8 bin 957 öğrenci birinci sınıfa başlamanın heyecanını yaşadı. Bosna Hersek'te lise eğitimine başlayan öğrenci sayısı 9 bin 505 olarak açıklandı.

Başkent Saraybosna'nın da içerisinde bulunduğu Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, İsrail'in saldırıları altında eğitim sisteminin yok olduğu Gazze'deki çocuklarla dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın adaletsizlik karşısında seslerini çıkartmalarına ve geleceğin barış elçileri olmalarına olanak sağlayalım." dedi.

Bir diğer bölge ülkesi Sırbistan'da da yaklaşık 800 bin öğrenci okul sıralarına kavuştu, 64 bin öğrenci birinci sınıfa başladı.

Sırbistan Eğitim Bakanı Slavica Djukic, geliştirilen yeni bilgi sistemi aracılığıyla öğrencinin 3'üncü sınıftan liseye kadar motor becerilerinin takip edilebileceğini söyledi.

Karadağ'da ise 94 bin öğrenci dersbaşı yaparken, 7 bin 500 öğrencinin birinci sınıfa kayıt olduğu aktarıldı.

Karadağ Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminde kitapların ücretsiz sağlanacağı bildirildi.

Bir diğer bölge ülkesi Slovenya'da da 20 bini aşkın öğrenci ilk gün heyecanı yaşadı.

Kuzey Makedonya ve Kosova

Kuzey Makedonya'da da bugün başlayan yeni eğitim öğretim yılında, Eğitim ve Bilim Bakanlığına göre, yaklaşık 17 bin 200 öğrenci birinci sınıfa kayıt oldu. Bu sayının geçen yıla oranla yaklaşık 500 öğrenci daha az olduğu aktarıldı.

Eğitim döneminin 10 Haziran 2025'te sona ereceği ülkede, ilkokul ve lise düzeyinde yaklaşık 245 bin öğrenci bulunuyor.

Kosova'da yeni eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı

Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle başkent Priştine'deki İliria İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Nagavci, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 binden fazla öğrencinin ders başı yaptığını ve sürecin sorunsuz başladığını belirtti.

Arnavutluk ve Hırvatistan'da ise yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi başlayacak.