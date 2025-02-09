Batı Balkanlar Bakanlar Toplantısı Roma'da

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İtalya'da yarın Batı Balkan ülkeleri ile Batı Balkanlar'ın Dostları Grubunun bakanlar toplantısı düzenlenecek.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Balkan ülkeleri; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile "Batı Balkanlar Dostları Grubu" üyesi; İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Slovenya'nın dışişleri bakanları yarın İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, toplantıya devlet konuk evi Villa Madama'da ev sahipliği yapacak.

Toplantıya, ilgili ülkelerin bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'un da katılacağı bildirildi.

Açıklamada, yarınki toplantının amacının, Batı Balkanlar ile işbirliği kapsamında bölgenin güvenliğinin artırılması ve AB'ye entegrasyon sürecinin hızlandırılması amacıyla 2025 yılında izlenecek hedef ve öncelikler konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi olduğu belirtildi.

Görüşleri aktarılan Bakan Tajani, "Batı Balkanlar'ın istikrarı, İtalya hükümetinin önceliğidir." ifadesini kullandı.