Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Çankırı Valiliği, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu'nun batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.