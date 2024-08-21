Batı Kudüs'te Haredilerin zorunlu askerlik protestosuna sert müdahale - Son Dakika
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Batı Kudüs'te Haredilerin zorunlu askerlik protestosuna sert müdahale

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Batı Kudüs'te zorunlu askerlik kararına tepki gösteren Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) protestosuna atlı ve coplu polisler müdahale etti. İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetini kaldırmasına tepkiler sürüyor.

21.08.2024 17:02
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- Batı Kudüs'te Haredilerin zorunlu askerlik protestosuna sert müdahale

KUDÜS - Batı Kudüs'te zorunlu askerlik kararına tepki gösteren Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) protestosuna atlı ve coplu polisler müdahale etti.

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetini kaldırmasına tepkiler sürüyor. Harediler, zorunlu askerlik hizmetine karşı bir kez daha Batı Kudüs'te sokağa çıktı. Yol kapatıp "Öleceğiz, askere gitmeyeceğiz", "Naziler", "Orduya değil, hapishaneye gideriz" şeklinde sloganlar atan Harediler, askerlik şubesine girmeye çalıştı. İsrail polisi tazyikli su ve copla müdahalede bulunurken, atlı polisler de kalabalığın arasına daldı. Bazı Haredilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin askerlik muafiyetinin kaldırılmasına ve elverişli olanların orduya alınmasına karar vermişti.

İsrail'in kuruluşundan bu yana zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulan Harediler ise orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Batı Kudüs\'te Haredilerin zorunlu askerlik protestosuna sert müdahale
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Batı Kudüs'te Haredilerin zorunlu askerlik protestosuna sert müdahale - Son Dakika

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