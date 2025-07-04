Batı Şeria'da 50 Bedevi Aile Zorla Yerinden Edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle 50 bedevi ailenin zorla yerinden edildiği belirtildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Müdürü Hasan Malihat, yaptığı yazılı açıklamada, Arap el-Malihat bedevi topluluğundan 50 ailenin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yasa dışı yerleşim yeri kurması sebebiyle göç etmek zorunda kaldığını paylaştı.

Filistinli ailelerin "3 yıl boyunca hiçbir destek almadan direndikten sonra topraklarından ayrıldığını" ifade eden Malihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ailelerin gidişini kutladığı ve bölgede yeni bir çadır kurduğunu aktardı.

Filistinli bedevi topluluğun, "dayak, çadırların yıkılması, hayvanların çalınması, zehirlenmesi ve yolların kesilmesi" ihlallerine "sistematik olarak maruz kaldığını" kaydeden Malihat, İsrail ordusunun saldırıda bulunan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri koruyarak açıkça suç işlediğini vurguladı.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten, 2025'in mayıs ayı sonuna kadar 323 ailenin yaşadığı 30 Filistinli bedevi topluluğu evlerinden ayrılarak, başka yerlere göç etmek zorunda bırakıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az 989 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.