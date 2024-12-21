Batı Şeria'da Çocuk Mayın Patlamasında Hayatını Kaybetti

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Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun geride bıraktığı mayının patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin er-Reşayide bölgesinde geriye bıraktığı mayının patlaması sonucu 7 yaşındaki Filistinli Ali Reşayide'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'den olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.