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Batı Şeria'da Filistinliler, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına destek verdi - Son Dakika
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Batı Şeria'da Filistinliler, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına destek verdi

Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya destek gösterileri düzenledi. Nelson Mandela Meydanı başta olmak üzere birçok kent ve beldede gösteriler düzenlendi. Güney Afrika'nın talep ettiği ihtiyati tedbirler arasında İsrail'in, Gazze'deki askeri operasyonları durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi için gerekli tedbirleri alması yer alıyor.

Batı Şeria\'da Filistinliler, Güney Afrika\'nın İsrail\'e açtığı soykırım davasına destek verdi
11.01.2024 - 13:29,
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davaya destek gösterileri düzenledi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Nelson Mandela Meydanı başta olmak üzere birçok kent ve beldede gösteriler düzenlenerek, "Güney Afrika'nın, İsrail'e açtığı soykırım davasına" destek verildi.

Nelson Mandela Meydanı'nda bir grup sanatçı tarafından Ramallah Belediyesi işbirliğiyle düzenlen gösteriye katılanlar, Güney Afrika ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteriye, Johannesburg Büyükşehir Belediye Başkanı Kabelo Gwamanda da video konferansla katıldı.

Gösteride konuşan Ramallah Belediye Başkanı İsa Kasis, "Birçok dünya hükümeti halen işgalci İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirmesini ve bölgeyi yaşanmaz hale getirmesini destekliyor. Fakat bir ahlak abidesi olan, uluslararası hukuka inanan ve saygı duyan Güney Afrika'da durum böyle değil." dedi.

Kasis, ICJ'yi Güney Afrika'nın sunduğu delilleri dikkatle incelemeye, diğer ülkeleri de İsrail'in Gazze'deki "zulümlerine" karşı bu çabaya destek vermeye çağırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

Güney Afrika'nın talep ettiği ihtiyati tedbirler

Güney Afrika, 29 Aralık'taki yazılı başvurusunda, mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep etti.

Güney Afrika'nın istediği ihtiyati tedbirler arasında İsrail'in, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimlerini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunması yer alıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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