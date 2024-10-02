Batı Şeria\'da İran Füze Parçası Ölüme Neden Oldu

- İran füzesine ait parçanın Batı Şeria'da ölen Filistinliye isabet ettiği görüntüler ortaya çıktı
BATI ŞERİA - İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parçanın Filistin'in Batı Şeria bölgesinde hayatını kaybeden Filistinliye isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parça Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Füze parçasının hayatını kaybeden Filistinliye isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tek başına yolda yürüyen Filistinlinin üzerine füze parçasının düştüğü görüldü.
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