Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskınlarında 10 Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskınlarında 10 Filistinli gözaltına alındı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Nablus'un doğusundaki Beyt Decen'de zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldıran İsrailliler ekipmanlarını çaldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına alırken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak ekipmanlarını çaldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus kentinde düzenledikleri baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskınlar sırasında bir ev boşaltılarak askeri kışlaya dönüştürülürken, Balata Mülteci Kampı ve Balata beldesinde bazı Filistinli gençler darbedildi.

İsrail güçleri ayrıca Tubas, Cenin, El Halil ve Ramallah kentleri ile çevresindeki belde ve köylere baskınlar düzenledi, bazı yolları ve köy girişlerini kapattı.

Zeytin hasadı yapan Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor

Nablus'un doğusundaki Beyt Decen beldesinde de zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldıran İsrailliler, tarım ekipmanları ile zeytin toplamak için kullanılan örtüleri çalarak çiftçileri arazilerinden ayrılmaya zorladı.

El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinin doğusunda da İsrail askerleri, tarlasını süren Filistinli çiftçi Bedir Muhammed el-Adra'yı gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ekim 2026'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 133 saldırı gerçekleştirdi. Bu sayı, eylül ayına göre yüzde 52,8 artış gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da artan baskın, gözaltı ve yerleşimci saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA
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