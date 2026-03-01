Batı Şeria'da İsrail Saldırıları Tarıma Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da İsrail Saldırıları Tarıma Zarar Verdi

01.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu Batı Şeria'da 1.3 milyon dolardan fazla zarar olduğunu açıkladı.

Filistin Tarım Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail saldırıları sonucu 1 milyon 300 bin doları aşan zarar meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-27 Şubat tarihlerinde Batı Şeria'daki tarım sektörüne yönelik ihlallerde artış yaşandı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail saldırıları sonucu 1 milyon 300 bin doları aşan zarar meydana geldiği belirtilen açıklamada, 618 ağacın söküldüğü, 76 küçükbaş hayvanın öldürüldüğü veya yakıldığı, 100 küçükbaş hayvanın da çalındığı aktarıldı.

Saldırıların meyve ağaçları, tarım arazileri ve su kuyuları ile depolar gibi altyapıları hedef aldığı kaydedildi. Zararın en fazla El Halil ve Beytüllahim kentlerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu ihlallerin binlerce Filistinli ailenin geçim kaynağını tehdit ettiğini, vatandaşların gıda güvenliği ile sosyal ve ekonomik istikrarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yaklaşık 1.3 Milyon dolarlık zararın geldiği saldırıların dönemine ilişkin detay verilmedi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin toprakları gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve fanatik Yahudiler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail Saldırıları Tarıma Zarar Verdi - Son Dakika

Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti 7 ülkede can kayıpları var
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 20:40:54. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail Saldırıları Tarıma Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.