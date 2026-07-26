Batı Şeria'da İsrailli Saldırıları Yüzde 63 Arttı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrailli Saldırıları Yüzde 63 Arttı

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2026'nın ilk yarısında Filistin topraklarına yönelik İsrail saldırıları 660'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, 2026'nın ilk yarısında önceki döneme göre yüzde 63 artış göstererek 660'a yükseldiği belirtildi.

İsrail ordu radyosunun güvenlik kaynaklarından aktardığı verilere göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları önceki dönemlere göre ciddi bir artış gösterdi.

Buna göre, 2026'nın ilk altı ayında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, 2025'in ikinci yarısındaki 405 olaya kıyasla yüzde 63 artış göstererek 660'a çıktı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik suçlarında da büyük bir artış görülürken, 2025'in ikinci yarısında 82 Filistinlinin saldırılarda yaralandığı, 2026'nın ilk yarısında ise 140 Filistinlinin yaralandığı ve 6 kişinin öldüğü aktarıldı.

Batı Şeria'da hafta sonu saldırıların "alışılmadık biçimde arttığı" ifade edilirken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 30 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Batı Şeria'da İsraillilerin saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son olarak 24 Temmuz'da Nablus'ta 4 Filistinlinin ölmesine neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Tel beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki kent, köy ve beldelere düzenlediği baskınlarda en az 70 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrailli Saldırıları Yüzde 63 Arttı - Son Dakika

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