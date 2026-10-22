Batı Şeria'da İsrailliler 2 Filistinliyi darbetti, zeytin hasadını da engelledi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenledikleri saldırılarda 2 Filistinliyi darbetti, bir ambulansın camlarını kırdı ve çiftçilerin zeytin toplamasına engel oldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler, Beytüllahim'in Marah Rabah bölgesinde 2 Filistinliyi darbetti.

Ramallah'a bağlı El-Muğayyir köyünde ise İsrailliler, yaralılara ulaşmaya çalışan ambulansa saldırdı. Ambulansın camları kırıldı ve araçta maddi hasar oluştu.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bugün El Halil, Ramallah, El-Bire, Nablus, Kalkilya, Cenin ve Selfit'te çiftçilerin zeytinliklerine gitmesine engel oldu, mahsulleri ve tarım ekipmanlarını çaldı, ağaçları söktü ve ateşe verdi.

Komisyon, söz konusu saldırıların sadece zeytin hasadına yönelik doğrudan hasarla sınırlı kalmayıp "şiddet ve tehdit" yoluyla Filistinlilerin topraklarıyla ilişkilerinde yeni bir gerçeklik dayattığını vurguladı.

Açıklamada, uluslararası topluma Filistinli çiftçilerin korunması için pratik önlemler alma ve kınamayla yetinecek yerde saldırıların faillerinden hesap sorma çağrısı yapıldı.