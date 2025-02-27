Batı Şeria'da Savaşın Etkileri Artıyor

Güncel

RAMALLAH, 27 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Batı Şeria'nın bir savaş alanına dönüştüğüne dikkat çekerek, bu durumdan ilk ve en büyük zararı sıradan Filistinlilerin gördüğünü belirtti.

Lazzarini çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Batı Şeria, Gazze savaşının endişe verici bir şekilde yayılmasına maruz kalıyor" dedi.

Lazzarini, İsrail güçlerinin beş hafta önce başlattığı geniş çaplı operasyon sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Kamu altyapısının tahrip edilmesi, yolların buldozerlerle yıkılması ve erişim kısıtlamaları yaygın bir şekilde görülüyor" dedi.

Özellikle kuzeydeki mülteci kamplarından olmak üzere yaklaşık 40.000 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Lazzarini, "Normalde UNRWA okullarına giden 5.000'den fazla çocuk, bazıları 10 haftayı aşkın süredir eğitimden mahrum bırakıldı. Hastalar sağlık hizmetlerine erişim sağlayamıyor, ailelerin su, elektrik ve diğer temel hizmetlerle bağlantıları kesilmiş durumda" diye konuştu.