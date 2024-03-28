Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ürdün Vadisi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri orta derecede, ikisi hafif olmak üzere 3 Yahudi yerleşimci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişi kaçtı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve Batı Şeria'daki gözaltı dalgaları ve baskınlar nedeniyle bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

28.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda biri orta derecede, ikisi hafif olmak üzere 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişinin kaçtığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yanı sıra İsrail ordusunun Batı Şeria'daki gözaltı dalgaları ve baskınları nedeniyle bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci yaralandı - Son Dakika

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