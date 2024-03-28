Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci yaralandı

2023 Yılında Emekli Olanların Çoğunluğu SSK'lılar

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.