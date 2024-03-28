İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda biri orta derecede, ikisi hafif olmak üzere 3 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişinin kaçtığı kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yanı sıra İsrail ordusunun Batı Şeria'daki gözaltı dalgaları ve baskınları nedeniyle bölgede tansiyon giderek yükseliyor.
Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci yaralandı - Son Dakika
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Türkiye'de düzenlenecek. 27 ülkeden 108 sporcu, 29-31 Mart tarihleri arasında İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yarışacak. Türkiye'yi erkeklerde 9, kadınlarda ise 5 sporcu temsil edecek.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve sentetik haplar ele geçirilirken, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ise bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT'yi iptal ederek kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, dolandırıcıları yakaladı.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.
Erzincan'da yapılan çalışmalarda, K.E. ve M.D. isimli şüpheli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. M.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, K.E. hakkında işlemler devam etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?