Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran İsrailliler 7 kişiyi yaraladı, 3 aracı yaktı - Son Dakika
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Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran İsrailliler 7 kişiyi yaraladı, 3 aracı yaktı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldıran İsrailliler en az 7 kişiyi yaraladı, 3 aracı yaktı. Aralarında ABD'li gazeteci Heidi Lavin'in de bulunduğu yaralılardan bazıları hastaneye kaldırıldı; Filistin Kızılayı Ebu Felah ve Berka'da müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinli çiftçilere ve zeytin hasadı yapanlara saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aralarında ABD'li bir gazetecinin de bulunduğu en az 7 kişiyi yaraladı, Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Felah beldesinde zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıda yaralanan 63 yaşındaki bir kadın ile 40 yaşındaki bir erkeğin hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Ramallah'ın doğusundaki Berka beldesinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çiftçilere saldırması sonucu yaralanan 4 kişiye Kızılay ekipleri tarafından tıbbi müdahalede bulunulduğu aktarıldı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamada, yaralanmaların baş, sırt ve el bölgelerinde meydana geldiği, saldırı sırasında yabancı bir gazetecinin de biber gazına maruz kaldığı ifade edildi.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusayya beldesinde ise görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin hasadı yapanlara saldırdı ve Nebaat bölgesinde Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

BEYDER'in açıklamasında, aynı beldede İsrail ordusunun koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ABD'li gazeteci ve yabancı dayanışma aktivisti Heidi Lavin'e de saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, yaralanan Lavin'in tedavi için İstişari Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Ramallah'ın doğusundaki Ramon beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırdığı ve onları arazilerinden çıkardığı aktarıldı.

Nablus'un güneyindeki Kabalan beldesinde Filistinli bir kadının İsrailliler tarafından darbedildiği ve zeytin mahsulünün çalındığı belirtilen açıklamada, Nablus'un güneyindeki Burin köyünün doğu kesiminde ve Mecdel Beni Fadıl beldesinde de çiftçilere ve zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Cenin'in güneybatısındaki Arrabe beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Rahhal ailesinin evlerine saldırdığı kaydedildi.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi 12 Ekim'de, ay başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'da zeytin hasadına saldıran İsrailliler 7 kişiyi yaraladı, 3 aracı yaktı - Son Dakika
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