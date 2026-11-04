Batı Şeria'daki İsrail baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Batı Şeria'daki İsrail baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

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İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Filistin Kızılayı Yatta beldesinde 2 kişinin yaralandığını, WAFA ise Tulkerim'de zeytin hasadı yapan 2 Filistinlinin gözaltına alınıp traktörüne el konulduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinlinin yaralandığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalan 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Tulkerim kentine bağlı en-Nezle eş-Şarkiyye beldesinde zeytin hasadı yapan 2 Filistinliyi gözaltına aldığı ve çiftçilere ait traktöre el koyduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun Beytullahim ve El Halil kentlerindeki baskınlarda aralarında bir kadının da olduğu 4 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'daki İsrail baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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