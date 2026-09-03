Batı Şeria'daki İsrail baskınlarında 50 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki kentlerde düzenlediği baskınlarda 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve güneyindeki Beytüllahim kentlerine sabahın erken saatlerinde baskınlar düzenledi.

Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yapan ve içeridekilere kötü muamelede bulunan İsrail askerleri, Nablus'ta 9 kişiyi gözaltına aldı.

Beytüllahim kentinde ise 7 Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, Selfit kentinin Karava beldesindeki baskınlarda ise 4 kişiyi gözaltına aldı. Baskına uğrayan evlerde mobilyalara zarar veren İsrail askerleri ayrıca gözaltına aldıkları kişilerden birinin arabasına da el koydu.

El-Halil kentinin batısındaki İzna beldesinin girişlerini kapatan İsrail güçleri, cadde ve sokaklarda askeri araçlarla devriye gezdi.

Evlere zorla giren İsrail askerleri, aramalar yaptı, insanları sorguya çekti. Arama ve ayakta sorgular sırasında insanlara kötü muamele eden İsrail askerleri bazı insanları darbetti, evdeki eşyaları tahrip etti.

İsrail ordusu, El-Halil'de de aralarında bir gazetecinin bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise 40 yaşındaki bir Filistinli, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu vücudunda darp ve ezilmelere bağlı yaralanmalar oluştu.

Filistin Kızılayı ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, tedavi için hastaneye nakledildi.