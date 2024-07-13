Batı Şeria'daki sağlık kurumları tehdit altında - Son Dakika
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Batı Şeria'daki sağlık kurumları tehdit altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Belhi, Batı Şeria'daki sağlık kurumlarının Ekim 2023'ten bu yana 480'i aşkın saldırıya maruz kaldığını ve tehdit altında olduğunu belirtti. Belhi, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ziyarette sağlık sisteminin durumunu inceledi ve yaşanan zorlukları değerlendirdi. İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yanı sıra Batı Şeria'daki kentlere yönelik baskınlarını da artırdı.

13.07.2024 20:25
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Belhi, Ekim 2023'ten bu yana 480'i aşkın saldırıya maruz kalan Batı Şeria'daki sağlık kurumlarının tehdit altında olduğunu belirtti.

Belhi, Batı Şeria'da sağlık sisteminin durumunu yakından incelemek ve yaşanan zorlukları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletlerin X sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamasında Belhi, Cenin kentinde 24 bin mültecinin yaşadığı bir kampı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ofis merkezini ziyaret ettiğini ve BM ekiplerinin sağlık hizmetlerini nasıl yürüttüğüne ilişkin bilgi aldığını kaydetti.

Ziyareti sırasında sağlık sisteminde hızlı bir çöküşe tanıklık ettiğini aktaran Belhi, Ekim 2023'ten bu yana 480'i aşkın saldırıya maruz kalan Batı Şeria'daki sağlık kurumlarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'daki kentlere yönelik baskınlarını da artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'daki sağlık kurumları tehdit altında - Son Dakika

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