Batı Şeria'daki sağlık kurumları tehdit altında

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Belhi, Ekim 2023'ten bu yana 480'i aşkın saldırıya maruz kalan Batı Şeria'daki sağlık kurumlarının tehdit altında olduğunu belirtti.

Belhi, Batı Şeria'da sağlık sisteminin durumunu yakından incelemek ve yaşanan zorlukları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletlerin X sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamasında Belhi, Cenin kentinde 24 bin mültecinin yaşadığı bir kampı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ofis merkezini ziyaret ettiğini ve BM ekiplerinin sağlık hizmetlerini nasıl yürüttüğüne ilişkin bilgi aldığını kaydetti.

Ziyareti sırasında sağlık sisteminde hızlı bir çöküşe tanıklık ettiğini aktaran Belhi, Ekim 2023'ten bu yana 480'i aşkın saldırıya maruz kalan Batı Şeria'daki sağlık kurumlarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'daki kentlere yönelik baskınlarını da artırdı.