Batı Şeria'daki Umm Safa'da İsrailliler 3 Filistin aracını ateşe verdi, halk direndi - Son Dakika
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Batı Şeria'daki Umm Safa'da İsrailliler 3 Filistin aracını ateşe verdi, halk direndi

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki Umm Safa köyüne gece yarısı saldıran İsrailliler, Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi. Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, köy halkının karşı koymasıyla İsraillilerin köyden çekildiğini, Umm Safa'da geniş bir arazinin de gasbedildiğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında bulunan Umm Safa köyünde Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

Umm Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin gece yarısında köye saldırdığını söyledi.

Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köydeki 3 aracı ateşe verdiğini ve araçların yandığını aktardı.

Köy halkının İsraillilerin saldırılarına karşı koyduğunu belirten Sabah, bu şekilde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyden çekildiğini kaydetti.

Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Umm Safa'da geniş bir araziyi de gasbettiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'daki Umm Safa'da İsrailliler 3 Filistin aracını ateşe verdi, halk direndi - Son Dakika
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