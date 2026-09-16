Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve tarım yapısı ateşe verildi - Son Dakika
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Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve tarım yapısı ateşe verildi

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ait bir ev ile tarım amaçlı kullanılan bir yapıyı ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ait bir ev ile tarım amaçlı kullanılan bir yapıyı ateşe verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Filistinli aktivist Usame Mehamira, gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine kurulan Havat Maon isimli yasa dışı yerleşimden gelen silahlı bir grup İsraillinin El Halil'e bağlı Mesafer Yatta'daki Tuvane köyüne saldırdığını belirtti.

Mehamira, İsrailli saldırganların Tuvane köyünün Şib bölgesinde İbrahim Muhammed Ebu Arram'a ait evi ve Halil Şahde Ribi'ye ait tarım amaçlı kullanılan bir yapıyı ateşe verdiğini söyledi.

Saldırganların Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığını aktaran Mehamira, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde Mesafer Yatta'da Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarının arttığını, Filistinlilerin arazileri üzerine taşınabilir evler yerleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve tarım yapısı ateşe verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve tarım yapısı ateşe verildi - Son Dakika
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