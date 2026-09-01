Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Bizarya beldesinde camiye kundaklama girişimi: Kapıyı kıramayınca evi ateşe verdiler - Son Dakika
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Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Bizarya beldesinde camiye kundaklama girişimi: Kapıyı kıramayınca evi ateşe verdiler

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İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarya beldesinde sabaha karşı Nureddin Zengi Camisi'ni yakmaya çalıştı. Kapıları kıramayınca caminin yanındaki Filistinlilere ait bir evin odasını ateşe veren saldırganlar, duvarlara 'Uyarıldınız ya tahliye ya kaos' ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'ye ithafen 'Teröristlerden selam' gibi ırkçı ifadeler yazdı. Filistin Evkaf Bakanlığı saldırıyı kınayarak uluslararası kurumlara ibadethanelerin korunması çağrısında bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarya beldesinde, sabaha karşı bir camiyi yakma girişiminde bulundu, bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Bizarya beldesindeki Nureddin Zengi Camisi'nin kapılarını kıramayınca caminin hemen yanında yer alan Filistinlilere ait bir evin odasını ateşe verdi.

Saldırıda ateşe verilen odanın penceresi yandı ve yapının dış cephesinde hasar oluştu.

İsrailli saldırganlar olay yerinden ayrılmadan önce duvarlara İbranice "Uyarıldınız ya tahliye ya kaos" ifadesiyle Filistinlileri zorla yerinden etmeye işaret eden bazı ırkçı sözler yazdı.

İsrailli saldırganların duvarlara yazdığı İbranice ifadeler arasında, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'ye ithafen, "Teröristlerden selam" ibareleri de yer aldı.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini kuşatma altında tutan fanatik İsraillileri, "İsrailli teröristler" şeklinde nitelendirmişti.

İsrailli saldırganlar, son dönemde Batı Şeria'daki baskınları, saldırıları ve şiddet olaylarına dikkati çeken İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri Roy Sharon'a yönelik de bir tehdit mesajı yazdı.

Filistin Evkaf Bakanlığından kınama

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, ibadethanelerin hedef alınmasının "uluslararası hukuk ve kanunlarca güvence altına alınan kutsallara dokunulması" anlamına geldiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Bakanlık ayrıca, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak ibadethanelerin korunması ve Filistin beldelerine yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması için sorumluluk almalarını istedi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son dönemde, İsrail'in devam eden baskınları ve askeri saldırılarıyla eş zamanlı olarak fanatik Yahudilerin Filistinlilere, mülklerine ve geçim kaynaklarına yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinlilere saldırıları engellemeyen İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere eşlik etmek ve bu saldırılara imkan sağlamakla eleştiriliyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı ve soykırım olarak nitelendirilen saldırılardan bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin saldırıları eş zamanlı olarak tırmanışa geçti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Huckabee, İnsan Hakları, Uluslararası, Batı Şeria, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Bizarya beldesinde camiye kundaklama girişimi: Kapıyı kıramayınca evi ateşe verdiler - Son Dakika

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