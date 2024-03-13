Batı Sumatra'da sel ve toprak kaymaları: 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batı Sumatra'da sel ve toprak kaymaları: 32 kişi hayatını kaybetti

Batı Sumatra\'da sel ve toprak kaymaları: 32 kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Kurumu'nun Salı günü bildirdiğine göre, Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.

13.03.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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BATI SUMATRA, 13 Mart (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Azaltma Kurumu'nun Salı günü bildirdiğine göre, Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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