BATI SUMATRA, 13 Mart (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Azaltma Kurumu'nun Salı günü bildirdiğine göre, Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Batı Sumatra'da sel ve toprak kaymaları: 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir Mendres'te halk buluşması gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin ve emeklilerin yaşam şartlarının zorlaştığını belirterek, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde halkın tepkisini göstereceklerini söyledi. Ayrıca, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in projelerinden bahsetti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek 13. galibiyetini aldı. Aksaray Belediyespor ise 16. yenilgisini yaşadı ve 2 puanda kaldı.
NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına duyarlı bütçeleme uygulayan 23 OECD ülkesi arasında yer aldığını bildirdi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli, yapılan itiraz sonucu tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da bir otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğa yardım etmek için evinin camından atlayan bir vatandaşın kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf, okul saatlerinde yaşanan yoğun trafiğin çözülmesi için önlemler alınmasını talep etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yağdonduran Tüneli'nin açılışıyla yıllık 253,1 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını belirtti.
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