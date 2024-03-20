Batı Trakya'da Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında "makamı gasp" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Şerif, "çeşitli etkinliklere katılarak resmi makamı gasbettiği" gerekçesiyle ilgili savcıya ifade verdi.
Şerif'in avukatı Ercan Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de birçok kez bu suçlamayla karşı karşıya kaldıklarını ve hepsinden beraat ettiklerini söyledi.
Müftü Şerif de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Onlarca defa beraat ettiğimiz makam gasbı davalarından sonra hakkımızda tekrar aynı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadesini kullandı.
İskeçe ve Gümülcine illerinde seçilen müftüler, Yunan devletince tanınmıyor
Aralık 2016'da Gümülcine'de Alankuyu Mahallesi'ndeki bir sünnet törenine, Şerif'in "müftü" sıfatıyla katılması sonrasında açılan davanın iddianamesinde, Şerif'in "Yunan hükümetinin tanımadığı müftü olmasına rağmen müftü olarak sünnet töreninde dua etmekle" ünvan gasbı yaptığı ve bu nedenle cezalandırılması gerektiği ileri sürülmüştü.
8 Aralık 2021'de görüşülen davada, mahkeme beraat kararı vermişti.
Batı Trakyalı Türk azınlık, Lozan Antlaşması gereği kendi dini liderlerini seçme hakkına sahipken, Atina, 1990 tarihli bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile azınlığın bu hakkı kullanmasına engel oluyor.
Azınlığın, İskeçe ve Gümülcine illerinde seçtikleri müftüler, Yunan devletince tanınmıyor.
Yunan yönetimlerinin, 1990'ların ikinci yarısından itibaren seçilmiş müftüler aleyhinde görev gasbı suçlamasıyla açtığı ve mahkumiyetle sonuçlanan davalar, iç hukuk yolları tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınmıştı.
AİHM, 5 kez Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü güvence altına alan 9. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.
Son Dakika › Güncel › Batı Trakya'da Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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