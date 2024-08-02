Batı Trakya'da Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Batı Trakya'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şahin köyünde ikindi namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazını, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa kıldırdı.

Bu arada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da da dün, Heniyye suikasti için gösteri düzenlenmiş, Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar atmıştı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.