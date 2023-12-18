Batı Trakya\'daki DEB Partisi\'nden Dr. Sadık Ahmet\'e hakaret eden Yunan milletvekiline tepki

Batı Trakya'da, Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, kurucusu Dr. Sadık Ahmet'e hakaret eden aşırı sağcı Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'a tepki gösterdi.

DEB Partisinden yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış bu tarih fukarası had bilmezin, kendini ve azınlığı Türk olarak tanımlayan liderimiz Dr. Sadık Ahmet'e kamyon çarpmasıyla kurtulduklarını haykırmakta bir beis görmemiştir. 28 yıl önce elim ve şaibeli bir kazada can veren insanın hatırasına saygı göstermek yerine küfrü yeğlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yunan devletinin 1983 yılına kadar azınlığa Türk denilmesinde bir beis görmediği hatırlatılan açıklamada, etnik kimliğin yasaklanmasının "antidemokratik cunta yönetiminin bir armağanı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutmayınız ki herkesin bir etnik, bir de dini kimliği vardır. Herkes kendini dilediği gibi tanımlamakta özgürdür. Ülke olarak imzaladığımız uluslararası sözleşmeler ortadadır. Havanda su dövmenin kimseye bir faydası yoktur."

Stigas, dün 2024 bütçesinin görüşüldüğü Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat'ın, 7 Aralık'ta Atina'ya bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini eleştirerek, "Onlar Türk mü? Bir dönem Sadık ile ne olduğunu unuttuk mu? Yunan devletinin milletvekili (Sadık Ahmet) çıkıp Türk'üm diyordu. Ta ki bir kamyon ona çarpana kadar. O da rahatladı biz de." demişti.

Stigas'ın bu sözleri bazı haber siteleri tarafından da eleştirildi.