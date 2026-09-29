Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin raporun AKPM'de gün içinde oylanması bekleniyor - Son Dakika
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Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin raporun AKPM'de gün içinde oylanması bekleniyor

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AKPM İzleme Komisyonunca kabul edilen raporda, Batı Trakya Türk Azınlığının örgütlenme özgürlüğü sorunları ve Yunanistan'ın AİHM kararlarını uygulamaması ele alındı. Raporda Türk derneklerinin tescil reddi veya feshedilmesi yer alırken, raporun gün içinde oylanması bekleniyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM), Yunanistan'ın Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin periyodik izleme raporunun gün içinde görüşülerek oylanması öngörülüyor.

AKPM İzleme Komisyonunca kabul edilen ve İspanyol milletvekili Laura Castel ile Finlandiyalı milletvekili Miapetra Kumpula-Natri tarafından hazırlanan raporda, Batı Trakya Türk Azınlığının örgütlenme özgürlüğüne ilişkin sorunlara ve Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamamasına değinildi.

Raporda, Batı Trakya'daki Türk derneklerinin tescilinin reddedilmesi veya mevcut Türk derneklerinin feshedilmesi, örgütlenme özgürlüğü kapsamında ele alındı.

Raporun 40. paragrafında doğrudan "Batı Trakya Türkleri" ifadesinin kullanıldığı, Yunanistan'da adında "Türk" kelimesi bulunan derneklerin tescilinin reddedilebildiği veya mevcut derneklerin feshedilebildiği belirtildi.

Yunanistan'ın Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu kapsamındaki AİHM kararlarını uygulamamasına atıfta bulunulan raporun gün içinde görüşülerek oylanması bekleniyor.

Kapatılan dernekler ve AİHM kararları

1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB), 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'da kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla 1980'li yıllarda kapatılmıştı.

Bir dönem azınlık okullarının tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi, Yunanistan tarafından görmezden gelinirken, bu tarihten sonra "Türk" ismi taşıyan derneklere resmi olarak faaliyet izni verilmemişti.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'ye taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan, Yunanistan'ın AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazı üzerine, "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlığı tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve bu dernekleri kapatmıştı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı TrakyaYunanistanPolitikaGüncelDünyaAİHMSon Dakika

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