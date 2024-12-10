Batı Trakya Türk Azınlığından İnsan Hakları İhlali Eleştirisi

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Batı Trakya'daki Türk azınlık kurum ve kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Yunanistan'ın Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına yönelik insan hakları ihlallerini ve ayrımcı politikalarını eleştirdi.

Açıklamada, insan hakları ve azınlık haklarına yönelik ihlallerin yıllardır sürdüğü belirtilerek özellikle eğitim, din özgürlüğü ve etnik kimlik konularındaki ayrımcılığa işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki insan hakları ihlalleri bağlamında, vatandaşı olduğumuz ülke Yunanistan'ın özellikle azınlık haklarımız konusundaki tutumları yıllardır bir türlü değişmemiştir. Avrupa Birliği üyesi olarak, insan haklarına saygıyı savunduğunu sıkça dile getiren ülkemiz, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının temel insan hakları ve azınlık haklarına yönelik sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kalmakta ve iyileştirme adına da bir çaba göstermemektedir."

Açıklamada ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Batı Trakya Türk Azınlığı lehine verdiği kararların uygulanmaması eleştirilerek, Yunanistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin insan hakları açısından ciddi eksiklik olduğu vurgulandı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tarafından yayımlanan açıklamada da azınlığın etnik kimliğinin inkar edilmesine ve Türk azınlığın eğitim sorunlarına yönelik politikalara dikkati çekildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmasına ve Avrupa Birliği normlarına uygun hareket etme taahhüdüne rağmen, kimlik inkarı ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmasıyla insan haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul etmesinden bu yana insan haklarının temel bir değer olarak korunduğunu vurgulayarak, 2024 için belirlenen "Haklarımız, Geleceğimiz, Hemen Şimdi" teması doğrultusunda insan haklarının günlük hayattaki önemine değindi.

Batı Trakya Türk toplumunun temel haklarının Yunanistan'da sistematik olarak ihlal edildiği kaydedilen mesajda, toplumun ifade özgürlüğü hakkının reddedildiği ve Türk kimliğinin inkar edildiği belirtildi.