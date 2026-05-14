Batı Trakya Türk Heyeti AGİT'te Sorunları Aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Trakya Türk Heyeti AGİT'te Sorunları Aktardı

14.05.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, dijital tehditler ve azınlık hakları ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ek İnsani Boyut Toplantısı'na katıldı.

"Dijital çağda sivil alanın korunması" temasıyla düzenlenen toplantıya, ABTTF adına Fuat Ali ve Melek Kırmacı, BTAYTD adına Dr. Pervin Hayrullah ve DEB Partisi adına Kerem Abdurahimoğlu katıldı.

Toplantıda söz alan Batı Trakya Türk heyeti, azınlık mensuplarının dijital platformlarda hedef gösterildiğini, nefret söylemine ve tehditlere maruz kaldığını, sosyal medyada sürgün, etnik temizlik ve ölüm tehdidi içeren paylaşımlar yapıldığını anlattı.

Heyet, azınlık mensuplarının dijital ortamda izlenme ve idari yaptırımlara maruz kalma endişesiyle kimliklerini, kültürel bağlarını ve azınlık haklarına ilişkin görüşlerini açıkça ifade etmekten çekindiklerini aktardı.

Son dönemde Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri ve sivil toplum üyelerine yönelik karalama kampanyaları ve dezenformasyon faaliyetlerinin arttığını belirten heyet, bu durumun toplumsal önyargı ve düşmanlığı körüklediğine dikkat çekti.

Heyet ayrıca, yerel medyada asılsız ve kışkırtıcı haberlerin yayımlandığını kaydederek, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Yunanistan'da "ulusal tehdit" veya "yabancı güçlerin temsilcisi" şeklinde gösterildiğini vurguladı.

Uluslararası raporlarda, Yunanistan'da yargı bağımsızlığının zayıfladığı ve sivil toplumu etkileyen kısıtlamaların arttığının anımsatıldığını aktaran heyet, bu gelişmelerin azınlık açısından özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

Heyet, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın, örgütlenme özgürlüğünün ihlali ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bekir Usta ve diğerleri kararlarının uygulanmaması gibi yapısal sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türk Heyeti AGİT'te Sorunları Aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:26:17. #7.13#
SON DAKİKA: Batı Trakya Türk Heyeti AGİT'te Sorunları Aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.