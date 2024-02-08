ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, BM oturumunda Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarını dile getirdi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı sorunları Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda dile getirildi.
Arık, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin (CEDAW) 87. oturumuna katıldı.
Oturumda konuşan Arık, Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliği, örgütlenme özgürlüğü ve kadınların adalete erişimine ilişkin sorunlarını anlattı.
Yunanistan'ın Batı Trakya Türk toplumunun Türk kimliğini inkar ettiğini, isminde "Türk" kelimesi geçen dernekleri kapattığını hatırlatan Arık, yeni kurulan derneklerin kayıt başvurularının da reddedildiğini belirtti.
Yunanistan'ın, aralarında Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneğinin de bulunduğu Batı Trakya'daki üç Türk derneğiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını 16 yıldır uygulamadığının altını çizen Arık, İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneğinin kayıt başvurusunun ise 2017'den beri Yunan makamlarınca reddedildiğini aktardı.
Arık, bu yasakların bölgede yaşayan Türk kadınlarının kültürel ve sosyal gelişimini engellediği vurguladı.
Batı Trakya'da azınlık dernekleri, isimlerinde "Türk" ifadesi geçtiği gerekçesiyle kapatılmıştı
Adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla 1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB), 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'da kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) 1980'li yıllarda kapatılmıştı.
Bir dönem azınlık okulları tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi Yunanistan tarafından görmezden gelinirken bu tarihten sonra Türk ismi taşıyan derneklere resmi statüde faaliyet izni verilmemişti.
Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'e taşımıştı. Mahkeme 2007 ve 2008 tarihli kararlarında dernek kurma özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti.
Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi, Yunanistan'ın AİHM kararlarını uygulayıp uygulamadığını yakından takip ederken Yunanistan Parlamentosu 2017'de AİHM kararlarının uygulanmasının önünü açmak amacıyla bir yasa değişikliğini onaylamış ancak yasada bulunan çekinceler gerekçesiyle Türk ismi taşıyan derneklerin resmi faaliyetine izin verilmemesi yönündeki uygulama devam etmişti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü.
Son Dakika › Güncel › ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, BM oturumunda Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?