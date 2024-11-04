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Batı Trakyalı Türkler Dernek Kurma Hakkı İstiyor

ABTTF Direktörü Kırmacı, Batı Trakya Türk kadınlarının dernek kurma özgürlüğü talebini vurguladı.

04.11.2024 16:48
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Batı Trakyalı Türkler, dernek kurma özgürlüğünün garanti altına alınmasını istiyor.

Batı Trakya Türk Azınlığını temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı, Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) tarafından Atina'da gerçekleştirilen "Çoklu ve Kesişimsel Eşitsizlik Biçimlerine Yaklaşımlar" konferansına katıldı.

Kırmacı, burada yaptığı konuşmada, "Batı Trakya Türk kadınları, sosyal ve kültürel hayatta aktif rol almak için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla güçlenmelidir." dedi.

Batı Trakya Türk toplumuna mensup kadınların sosyal ve kültürel gelişiminde sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayan Kırmacı, dernek kurma özgürlüğünün garanti altına alınması gerektiğine dikkati çekti.

Kırmacı, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneğinin kuruluşu için 2001 yılında yaptığı resmi kayıt başvurusunun, isimdeki "Türk" kelimesi nedeniyle reddedildiğini ifade ederek, bu derneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuru sonucunda mahkemenin, Yunanistan'ın, dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmettiğini hatırlattı.

Kırmacı, "AİHM kararları uygulanmadıkça benzer sorunların devam edeceğini düşünüyoruz. Bu durum, devletin Batı Trakya Türk toplumuna karşı sistematik ayrımcılığının bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

Batı Trakya'nın az gelişmişliği ve sınırlı istihdam olanakları nedeniyle bölgeden dışarıya göçün arttığını söyleyen Kırmacı, bunun da kadınların aile yüklerini artırarak sosyal sorunlara yol açtığını kaydetti.

Nefret söyleminin yaygınlaşmasının bölgedeki Türk kadınlarının izolasyonunu artırdığını vurgulayan Kırmacı, "Bu durum, Batı Trakya Türk toplumunun karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir." dedi.

Kaynak: AA

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