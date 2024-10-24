Batı Trakyalı Türkler, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

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Batı Trakyalı Türkler, Ankara'daki Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını kınadı.

Batı Trakya'daki Türk milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden taziye ve kınama mesajları paylaştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, "Hain terör saldırısını nefretle lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rodop Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, saldırıyı şiddetle kınayarak "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

İskeçe Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek de sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirterek "Şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, masum insanlara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyorum." açıklamasında bulundu.

Dostluk Eşitlik Barış Partisinden (DEB) yayımlanan mesajda ise "Bu insanlık dışı terör saldırısını nefretle kınıyoruz." denilerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve diğer azınlık kuruluşları da saldırıyı lanetleyerek Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.