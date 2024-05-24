Batman 50. Yıl Ortaokulu Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasına Katılacak - Son Dakika
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Batman 50. Yıl Ortaokulu Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasına Katılacak

Batman 50. Yıl Ortaokulu Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasına Katılacak

Batman 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, yörede üzüm pekmezine kıvam vermesi için kullanılan bentonit kilinin radyasyonu önleyici etkisine ilişkin projeleriyle, TÜBİTAK'ın 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasının Türkiye finallerine katılacak. Öğrenciler, bentonit kilinin radyasyonu önleme özelliğini deneyler ve araştırmalarla kanıtladıktan sonra projeleriyle TÜBİTAK yarışmasına başvurdu. Proje danışmanı Bilal Sakçı, projenin hastanelerde ve radyasyonun yoğun olduğu alanlarda çalışanlar için kıyafetler yapmayı hedeflediğini belirtti. Öğrenciler, 25 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

24.05.2024 14:55
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Batman 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, yörede üzüm pekmezine kıvam vermesi için kullanılan bentonit kilinin radyasyonu önleyici etkisine ilişkin projeleriyle, TÜBİTAK'ın 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasının Türkiye finallerine katılacak.

Ortaokul öğrencisi İldem Mama, radyoloji teknisyeni amcasından bentonit kilinin radyasyona karşı etkili olduğunu öğrenince bunu fen bilimleri öğretmeni Bilal Sakçı ile paylaştı.

Daha sonra Mama ve arkadaşları, Sakçı'nın rehberliğinde "Bentonit Kilinin Radyasyonu Önleyici Muhteşem Etkisi" adlı proje hazırladı.

Bu kapsamda yörede üzüm pekmezine kıvam vermesi için kullanılan bentonit kili, iki kumaş arasına yayılarak bir hastanenin radyoloji, tomografi ve röntgen bölümlerinde test edildi.

Kilin önleyici etkisini yaptıkları deney ve araştırmalarla gören öğrenciler, projeleriyle TÜBİTAK'ın 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı.

Önce il genelinde, ardından da Van'daki bölge finallerinde birinci olan öğrenciler, 25 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

"Radyasyonun yoğun olduğu alanlarda çalışanlar için kıyafetler yapmayı hedefliyoruz"

Proje danışmanı Bilal Sakçı, AA muhabirine, proje kapsamında 3 ay araştırma yaptıklarını, deney gruplarını oluşturduklarını ve hastane ortamında deney yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"Bentonit kilinin yörede pekmeze kıvam veren kil olduğunu öğrendik. Pekmeze renk katan ve şeffaflığı veren bentonit kiliymiş. Bentonit kilinin radyasyonu önlediğini görmek için araştırma ve deneyler yaptık. Kilin radyasyonu önlediğini gördük." diyen Sakçı, proje kapsamında bir hastanede radyoloji, tomografi ve röntgen bölümlerinde deney yaptıklarını belirtti.

Proje ile TÜBİTAK'ın biyoloji kategorisindeki yarışmasına başvuru yaptıklarını ve Türkiye finallerine katılacaklarını anlatan Sakçı, çalışmalarını geliştirmek istediklerini kaydetti.

Sakçı, "Kullanım alanları olarak özellikle birinci önceliğimiz hastaneler. Ayrıca radyasyona karşı itfaiye personelinin giymiş olduğu özel kıyafetlerde de uygulanabilir. Projemizde, radyasyonun yoğun olduğu alanlarda çalışanlar için kıyafetler yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi İldem Mama da bentonit kili ile radyoloji teknisyeni amcası için yelek, önlük, maske ve bone gibi ürünler yapmak istediğini dile getirdi.

Ahmet Ensar Bilmez ise projede yer aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Okulun müdürü Abdulselam Lale, öğrencilerin bilimsel çalışmalarına destek verdiklerini anlatarak, TEKNOFEST, Deneyap ve TÜBİTAK gibi yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Lale, TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada Türkiye finallerine katılacak öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman 50. Yıl Ortaokulu Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasına Katılacak - Son Dakika

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