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Batman Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi Lansmanı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Batman Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi Lansmanı Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi tarafından Jiyan Parkı'nda düzenlenen törende, çölyak hastalığına dikkat çekildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Türkiye'de ve Batman'da çölyak hastalarının sayısını açıkladı. Lansmanı yapılan fırın ve kafe, çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ürünler sunacak ve toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.

Batman Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi Lansmanı Gerçekleştirdi
23.01.2024 - 16:49,
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Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi lansmanı gerçekleştirildi.

Jiyan Parkında düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, çölyak hastalığının Türkiye'nin de dünyanın da önemli hastalıklarından olduğunu söyledi.

"Çölyak, glüteni vücutları sindiremeyen insanların hastalığıdır. Türkiye'de de dünyada da yayılımı yüzde 1'ler nispetinde olan, her 100 kişiden yaklaşık olarak birisinin bu rahatsızlıktan muzdarip olduğu biliniyor." diyen Canalp, Türkiye'de 154 bin, Batman'da ise 1705 kayıtlı hasta olduğunu belirtti.

Lansmanı yapılan fırın ve kafenin çölyak ve benzeri hastalıkları karşı toplumsal bilincin oluşması açısından önemli olduğunu kaydeden Canalp, şöyle konuştu:

"Bu tesis bittiği zaman iki şey olacak. Birincisi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay 10 glütensiz ekmek ve 17 glütensiz değişik ürünü kendilerine ücretsiz olarak vereceğiz. Glüten sıkıntısı olan, ihtiyacı kendisi giderebilen, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız da gelip buradan 17 çeşit glütensiz ürünü temin etme imkanına kavuşacaklar."

Programda, Batman Belediyesi tarafından hazırlanan glütensiz gıda kolileri Çölyak hastalarına verildi.

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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