Batman Çayı'nda Bulunan Şişeden Büyü Olduğu İddiaları Üzerine Diyanet-Sen Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman Çayı'nda Bulunan Şişeden Büyü Olduğu İddiaları Üzerine Diyanet-Sen Uyardı

Batman Çayı\'nda Bulunan Şişeden Büyü Olduğu İddiaları Üzerine Diyanet-Sen Uyardı

Batman Çayı'nda balık avlarken bir genç tarafından bulunan Arapça yazılı kağıt, muska ve bir kadın fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, bu tür şeylerin sahtekarlık ve din istismarı olduğunu vurgulayarak halkı uyardı.

31.01.2025 13:13  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN Çayı'na balık avlamak için giden gencin filesine takılan şişeden Arapça yazıların olduğu kağıt, muska ve genç bir kadının fotoğrafı çıktı. Aynı çayda benzer başka kağıtların da bulunması üzerine, sosyal medyada paylaşılan ve şişeden çıkanların 'büyü' olduğunu belirten yorumların ardından, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, uyarıda bulundu. Cihan, "Dini sömüren bu gibi falcılara inanılmamalı. Arapça rakamlar, yazılar, harfler yazıyorlar ki kimse anlamasın. Bunlar asla herhangi bir şey ifade etmiyor" dedi.

Batman'da 27 Ocak'ta balık avlamak için arkadaşlarıyla Batman Çayı'na giden bir gencin suya attığı filenin içinde şurup şişesi çıktı. Gencin kırdığı şişenin içinden Arapça yazıların olduğu kağıt, muska ve genç bir kadının fotoğrafı çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve şişeden çıkanların, 'büyü' olduğunu belirten yorumların ardından, aynı çayda başka Arapça yazıların olduğu kağıtların bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Şişelerin kimler tarafından atıldığı bilinmezken bu paylaşımların ardından Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, uyarılarda bulunarak, 'büyü' veya benzeri şeylerle Müslümanların beklenti içinde olmamaları gerektiğini, bunları yapanların sahtekar olduğunu ve şikayet edilmeleri gerektiğini söyledi.

Ortaya çıkan görüntülerden birini izleyen Cihan, yazılardan bir şey anlaşılmadığını ifade ederek, "Son günlerde Batman Çayı'nda çıkan bazı muska veya Arapça yazılı kağıtların bulunması nedeniyle bunların büyü, sihir olup olmadığını bilemiyoruz ama halkımıza sahte hocalara karşı duyarlı olmaları için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. İçki, kumar, dikili taşlar, fal gibi işlerden Müslümanların şiddetle kaçınmaları gerekiyor. 'Ben şifa veriyorum' diyen hocalardan şiddetle kaçınmaları gerekir. Bu gibi şeyler İslam inancına aykırı konulardır. Vatandaşlarımızın özellikle dini sömürü yapan bu gibi muskacılara, falcılara inanmamaları gerekir. Kişi zaten bunlara inansa resmen küfre girmiş oluyor. İslam'da sihir yoktur, falcılık yoktur, o gibi muskalar yoktur. İzlediğimiz videoda da herhangi bir muskayı açtığımızda içinde anlaşılmayan Arapça rakamlar, yazılar, harfler yazıyor ki kimse anlamasın. Bunlar asla herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu düzenbazların, bu hocaların konunun anlaşılmaması için kendilerince kullandığı bazı işaretler var. Bu işaretlerden kimse anlamıyor. Uydurmuş oldukları bazı işaretlerdir ve ben orada şahsen ondan bir şey anlamadım. Anlaşılmıyor" diye konuştu.

'SAHTEKARLARA İNANMAMAK LAZIM'

Bu tür şeylerin kişiyi boşluğa sürüklediğini ifade eden Cihan, "Hep kandırmaca, hep menfaat çıkarma. Çünkü kişi böyle bir muskacıya gittiği zaman psikolojik olarak etkileniyor. Uyarıyoruz halkımızı. Gerçek hocalara sorsunlar. Sihir insanı helaka götüren 7 büyük günahtan biridir. Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyüğü sihirdir. Peygamberimizin gelmesiyle bu gibi şeyleri ayağının altına almış, kökten yok etmiş, yok saymıştır. Büyü yapmak, yaptırmak, büyücüye gitmek, böyle şeylere inanmak büyük günahtır. İnsanın inancını tehlikeye koyuyor. Oğlum hastadır iyileşmesi için, şu işimin olması için, eşimin beni sevmesi için veya şu kızın bana gönül vermesi için yapılan bütün büyüler sahte, günah ve haramdır. Her şeyin şifası, Allah'tandır. Sahtekarlara inanmamak lazım. Bu toplumumuza yerleşmiş bir hastalıktır. Bütün İslam aleminin bu gibi şeylerin önüne geçmesi lazım. Müslümanlar, bunlarda çok dikkatli olup, asla böyle bir şeyden beklenti içinde olmamalı. Halkımızın da böyle sahtekarları şikayet edip, onları ihbar etmeleri gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ahmet Cihan, Güncel, Batman, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Çayı'nda Bulunan Şişeden Büyü Olduğu İddiaları Üzerine Diyanet-Sen Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:21:13. #1.11#
SON DAKİKA: Batman Çayı'nda Bulunan Şişeden Büyü Olduğu İddiaları Üzerine Diyanet-Sen Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.