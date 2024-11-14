Batman'da 10 Gün Süreyle Eylem Yasaklandı - Son Dakika
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Batman'da 10 Gün Süreyle Eylem Yasaklandı

Batman\'da 10 Gün Süreyle Eylem Yasaklandı

Batman Valiliği, 15-24 Kasım arası açık alanlarda toplanma ve yürüyüşleri yasakladı.

14.11.2024 17:01
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BATMAN Valiliği, 15 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 15 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 24 Kasım saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimizde yapılmak istenilen açık alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, sticker, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem ile eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla, ilçelerden veya çevre illerden bireysel ya da toplu bir şekilde ilimiz ve ilçelerimize bireysel veya toplu olarak gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 15 Kasım günü saat 00.01'den 24 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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