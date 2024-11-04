Batman'da 10 Günlük Eylem Yasağı - Son Dakika
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Batman'da 10 Günlük Eylem Yasağı

Batman Valiliği, huzur ve güveni sağlamak için 10 gün boyunca açık alan eylemlerini yasakladı.

04.11.2024 10:59
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BATMAN'DA 10 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

Batman Valiliği, kent genelinde 10 gün süreyle eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Hakkında yapılan terör soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi yapılmıştır. Terör örgütüne müzahir kesimlerce il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak; İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzelkişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde (İl Mülki sınırlar içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden 04/11/2024 Saat 09.00'dan 13/11/2024 Saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Batman İli coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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