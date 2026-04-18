Batman'da 3 Bin 300 Meyve Fidanı Dikimi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da 3 Bin 300 Meyve Fidanı Dikimi

18.04.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 7 köy yoluna 3 bin 300 meyve fidanı dikildi; kırsal kalkınma ve çevre bilinci hedeflendi.

Batman'da İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 7 köy yoluna 3 bin 300 meyve fidanı dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kırsal kalkınmayı desteklemek ve çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda merkeze bağlı Binatlı, Suçeken, Çevrimova, Urganlı, Çayüstü, Kılıç ve Kesmeköprü köylerinin yollarına 3 bin 300 meyve fidanının dikimi gerçekleştirildi.

Açıklamada, bölge iklimine uygun seçilen fidanların, yol güvenliği standartları gözetilerek ve estetik bir yeşil kuşak oluşturacak şekilde toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Batman, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:03:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.