Batman'da 30 Bin Ton Sebze Üretimi Hedefi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da kurulacak sera organize tarım bölgesiyle (OTB) yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacağını bildirerek, "Toplam yatırım tutarı 3 milyar lira olan projenin ekonomiye yıllık 1 milyar lira katkı sağlaması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tarımsal üretimi daha da güçlü hale getirecek organize tarım bölgelerinin kurulumuna büyük önem verdiklerini aktardı.

Farklı bölge ve illerde, öncelikle bulunduğu bölgenin daha sonra da çevre ve yakın illerin ihtiyacını karşılamak üzere bitkisel ve hayvansal üretim yapılacak organize tarım bölgelerini faaliyete geçirdiklerini belirten Yumaklı, OTB'leri illerin tarımsal üretimine göre planladıklarına işaret etti.

Yumaklı, bir yandan bölgenin doğal kaynaklarını kullandıklarını diğer yandan da tarımsal işletmeler ve sanayicileri için altyapısı tamamlanmış tarım ve sanayi alanları hazırladıklarını bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece, hem tarımsal üretimin yapıldığı, paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği, hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıyı hizmete sunmuş oluyoruz. Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimimizi artırmak üzere tesis ettiğimiz organize tarım bölgeleri ile ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunların sonuçlarını inşallah peyderpey faaliyete geçirdiğimiz organize tarım bölgeleri ile almış olacağız."

"Batman Sera OTB'de yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacak"

Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından dünyada 7'nci ülke olduğunu anımsatan Yumaklı, bu başarıyı yukarılara taşımak adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Yumaklı, bu kapsamda, ülkenin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımsal üretim üslerinden biri olacak Batman Sera OTB'ye tüzel kişilik kazandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Toplam 1100 dekarlık alanda inşa edilecek Batman Sera OTB'de yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişi istihdam edilecek. 2026 yılının ikinci yarısında üretime geçmeyi hedeflediğimiz Batman Sera OTB'de yılda 30 bin ton sebze üretimi yapılacak. Batman'da örtü altında üretilen sebze miktarının yüzde 50'si bu sera OTB'de yetiştirilecek. Toplam yatırım tutarı 3 milyar lira olan projenin ekonomiye yıllık 1 milyar lira katkı sağlaması öngörülüyor."

Yumaklı, ülke genelinde devam eden OTB projeleriyle ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Halihazırda 42 ilimizde 61 OTB projesinin yatırım süreci devam ediyor. Batman Sera OTB ile birlikte bunlardan 45'ine tüzel kişilik kazandırmış olduk. Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal üretim, 24'ü bitkisel üretim (15'i jeotermal sera OTB) ve biri de su ürünleri yetiştiriciliği alanındadır. Yeni tüzel kişilik kazandırdığımız Batman Sera OTB'mizin ülkemiz, bölgemiz ve tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."