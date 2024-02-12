Batman'da 6 derslikli anaokulu hizmete açıldı - Son Dakika
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Batman'da 6 derslikli anaokulu hizmete açıldı

Batman\'da 6 derslikli anaokulu hizmete açıldı

Batman'da Kardelen Mahallesi'nde yapılan 6 derslikli anaokulu törenle eğitime açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, açılışta yaptığı konuşmada okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, çocukların bu eğitimden tüm hayatları boyunca faydalanacaklarını belirtti. Açılışa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

12.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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Batman'da yapımı tamamlanan 6 derslikli anaokulu törenle eğitime açıldı.

Kardelen Mahallesi'nde hizmete giren anaokulunun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, anaokullarının önemine değindi.

Okul öncesi eğitimin en önemli basamak olduğunu ifade eden Kurtaran, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bu basamakta almış olduğu eğitimin avantajını tüm hayatları hatta iş hayatları boyunca yaşayacaklar. İlimizde okul öncesi ile ilgili veriler de her geçen gün daha iyiye gidiyor."

Açılışa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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