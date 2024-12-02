Batman\'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BATMAN'da, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Hasankeyf Yolu üzerinde durdurulan 1 otomobilde arama yapıldı. Aramada, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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