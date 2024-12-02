Batman\'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncel

BATMAN'da, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Hasankeyf Yolu üzerinde durdurulan 1 otomobilde arama yapıldı. Aramada, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,