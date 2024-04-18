Batman\'da Akademisyen-Öğrenci Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" işbirliği protokolü kapsamında, Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Çayhan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Sezgin, öğrencilere toplumda iyi insan olma kavramı üzerine seminer verdi.
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Bülent Bozbaş'ı genel sekreter olarak atadı. Yeni atamalar internet sitesinde yayınlandı.
Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Silifke Belediyesi'nde işten çıkarılan 30 işçinin durumunu protesto etmek için eylem yaptı. İşçilerin de katıldığı eylemde, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, belediye başkanlarına seslenerek işçilerin haklarını gözetmelerini istedi ve mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Umay Kadın Sesleri Korosu ve ZibziArt orkestrasıyla birlikte sahne alan Gülcan Köseoğlu, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser, zengin repertuarı ve renkli sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı etkinlik, işitme engelli çocuklara destek olma adına önemli bir adım olarak kaydedildi.
Fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için kesik kadın başı figürüyle verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı özür metniyle durumu açıkladı. Kaygılaroğlu, amacının sevgilisinin sanat çalışmasına destek vermek olduğunu belirterek, rahatsızlık uyandırdığı için özür dilediğini ifade etti.
Şarkıcı Tayfun Duygulu, Kerim Tekin ile birlikte yazdığı 'Kar Beyazdır' şarkısının sözlerini hatırlatarak, duygusal bir paylaşım yaptı. Duygulu, geçmişte çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak, Kerim Tekin'i özlediğini dile getirdi.
Yalova'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri nakil için alındı. Kazadan 3 gün önce organ bağışı taahhüdünde bulunan genç kızın organları, farklı hastalara nakledilmek üzere Ankara, Bursa ve Çanakkale'ye gönderildi. Ailesi, Melek Karakaş'ın organ bağışı yaparak başkalarının hayatını kurtarmasının herkese örnek olmasını istedi.
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