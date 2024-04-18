Batman'da Akademisyen-Öğrenci Buluşması Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Akademisyen-Öğrenci Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Batman\'da Akademisyen-Öğrenci Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Prof. Dr. Necmettin Sezgin önderliğinde gerçekleştirilen 'Akademisyen-Öğrenci Buluşması' etkinliğinde, Çayhan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelindi. Sezgin, öğrencilere toplumda iyi insan olma kavramı üzerine seminer verdi.

18.04.2024 17:14
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Batman'ın Kozluk ilçesinde "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman Üniversitesi arasında imzalanan "Akademisyen-Öğrenci Buluşması" işbirliği protokolü kapsamında, Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Çayhan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Sezgin, öğrencilere toplumda iyi insan olma kavramı üzerine seminer verdi.

Kaynak: AA

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