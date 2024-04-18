Batman\'da Akademisyen-Öğrenci Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Gülcan Köseoğlu'nun Konseri Büyük Beğeni Topladı

Umay Kadın Sesleri Korosu ve ZibziArt orkestrasıyla birlikte sahne alan Gülcan Köseoğlu, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser, zengin repertuarı ve renkli sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı etkinlik, işitme engelli çocuklara destek olma adına önemli bir adım olarak kaydedildi.