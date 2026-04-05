Batman\'da silahlı kavga: 1 ölü

05.04.2026 18:39
Batman'da bir iş merkezinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Sait Beştaş tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından A.B. ve oğlu S.B., cinayet silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ YERİNDE SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi'nde, bir plazanın 4'üncü katındaki iş yerinde meydana geldi. A.B. ve oğlu S.B. ile Sait Beştaş arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Sait Beştaş tabancayla vuruldu. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beştaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beştaş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

BABA VE OĞLU KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla olayın ardından kaçan şüpheliler A.B. ve oğlu S.B., suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Batman, Kavga, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
