Batman\'da Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Batman Belediyesi, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollarda asfaltlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yollarda asfaltlama çalışması yürüttü.

Bu kapsamda, Çamlıca, Seyitler, Hürriyet ve Karşıyaka mahallelerini birbirine bağlayan Felek Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi.