Batman\'da Bodrum Katında Yangın Çıktı

Güncel

BATMAN'da, bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Çay Mahallesi 2124'üncü Sokak'ta bulunan bir evin bodrum katında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,