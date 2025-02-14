Batman\'da köprü altında bir kişi ölü bulundu

Batman'da merkez ilçeye bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 45 yaşındaki Kenan Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Başak'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Başak'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak işlemlerin ardından belli olacak.
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