Batman\'da köprü altında bir kişi ölü bulundu

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Batman'da merkez ilçeye bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 45 yaşındaki Kenan Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Başak'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Başak'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak işlemlerin ardından belli olacak.